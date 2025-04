Formazioni ufficiali Barcellona Borussia Dortmund, le scelte degli allenatori per il quarto di finale di Champions

Formazioni ufficiali Barcellona Borussia Dortmund, le scelte dei due allenatori per il match valido l’andata dei quarti di Champions League 2024/2025

In campo alle 21.00 per la sfida valida per l’andata dei quarti di Champions League, sono state svelate le formazioni ufficiali di Barcellona Borussia Dortmund.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Martinez, Cubarsì, Balde; Pedri, de Jong; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Emre Can, Ryerson; Chukwuemeka, Nmecha; Adeyemi, Brandt, Gittesn; Guirassy. All. Kovac.