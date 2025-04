Inter Roma, divieto di trasferta ai tifosi giallorossi: ecco le motivazioni del prefetto di Milano

Inter Roma, il prefetto di Milano decide per il divieto di trasferta per i tifosi giallorossi: ecco le motivazioni della decisione

In vista della sfida tra Inter e Roma del prossimo 27 aprile a San Siro, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Roma. La decisione arriva dopo l’analisi del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha evidenziato un rischio concreto di scontri tra le tifoserie, spingendo così all’adozione di misure restrittive per prevenire incidenti.

A motivare il provvedimento anche la segnalazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, che ha evidenziato un livello di rischio elevato, legato al gemellaggio tra i tifosi dell’Inter e quelli della Lazio e alla storica rivalità con la curva romanista. Tra i precedenti citati, i violenti episodi del 6 febbraio 2017 e gli scontri più recenti all’Olimpico e a Lecce, considerati segnali preoccupanti della possibilità di nuove tensioni in occasione del match di San Siro.