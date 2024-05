FANTACALCIO: EXPECTED BONUS – Il più atteso della giornata 38: Walid Cheddira

Pedagogicamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Walid Cheddira.

Dalla 26a giornata in poi, Walid Cheddira ha preso il posto da titolare e non l’ha più lasciato.

Il Frosinone aveva una rosa composta da tanti giovanissimi, per lo più in prestito, e a quel punto del campionato sembrava essersi persa.

Cheddira, con 6 reti in 12 presenze, è risultato decisivo per risollevare le sorti di un gruppo di ragazzi in crisi. Con lui, la squadra ha riscoperto l’entusiasmo e il bel gioco esibito nella prima parte di stagione.

Ma come è nata questa inversione di tendenza? Perché Cheddira, che fin lì aveva giocato poco e male con un solo gol nelle prime 25 giornate, è diventato assoluto protagonista?

Quello che segue è il discorso prepartita di mister Di Francesco…

-Allora bambini, a inizio anno scolastico vi ho detto che vi lasciavo giocare con chi volevate. Siete grandi ormai e gli amici li potete scegliere da soli. Però Cheddira è venuto a dirmi delle cose che non vanno bene… che gli fate dei dispetti, non lo chiamate a giocare ad acchiapparella, quando qualcuno porta le caramelle a lui non le date, gli rubate sempre il suo pongo… è vero tutto questo?

-Maestro Eusebio, alla Juve ci hanno detto che quelli che sono in prestito dal Napoli sono antipatici!

-Soulé, questo non è vero e oltretutto qua non siamo alla Juve. Nella mia classe bisogna essere gentili con tutti e soprattutto bisogna fare la conoscenza di qualcuno prima di decidere se ci sta antipatico oppure no. Avete capito bimbi? Barrenechea, mi stai ascoltando?

-Sì, maestro…

-Forza, adesso chiedete scusa a Cheddira.

-Scusa Cheddira…

-Kaio…? Anche tu, forza…

-Maestro, però quando c’è lui poi nessuno vuole farmi giocare…

-Kaio? Devo andare a raccontare tutto al signor Giuntoli?

-No, no! Va bene… Scusa Cheddira…

-Molto bene. Siete stati bravi a chiedere scusa. Adesso facciamo un gioco tutti insieme, vi va?

-Sìììì! Che gioco?

-Giochiamo a “Salva la panchina al maestro”. E’ il mio gioco preferito ma non so perché nelle ultime classi in cui ho insegnato nessuno ci voleva giocare…