Conte Napoli, Impallomeni svela un RETROSCENA: «Lui voleva allenare UN’ALTRA SQUADRA»

Conte Napoli, Impallomeni svela un RETROSCENA sul tecnico (a breve) azzurro dopo quella che è stata la trattativa

Impallomeni a Maracanà su Tmw Radio ha analizzato e commentato l’imminente approdo a Napoli dell’ex Juve Antonio Conte. Le parole:

PAROLE – «E’ stata una scelta di Conte ma anche una sfida. Molti dicono che non aveva nulla, aspettava la Juve, ma ha scelto il Napoli. E questa è la realtà. Non ci si può lamentare di questo colpo, è stata una mossa perfetta di ADL, grande allenatore in una piazza difficile dove poco tempo fa ha vinto Spalletti. E’ una sfida per Conte, dire che ha scelto Napoli per mancanza di alternative fa ridere».