La Liga, i risultati della 30ª giornata: l’Atletico torna a vincere e davanti hanno rallentato tutte, stasera Villarreal Athletic Bilbao

L’Atletico Madrid, dopo tre partite senza vittoria ne La Liga, ritorna a vincere: contro il Siviglia i Colchoneros partono in svantaggio con la rete di Agoumé, ma poi Alvarez e Barrios nel finale regalano tre punti importanti. Per quanto difficile, visto il ko del Real Madrid e il pari del Barcellona la squadra di Simeone si riscrive alla lotta per il titolo? Questa sera scontro importante invece in chiave Champions League Villarreal Athletic Bilbao.

Las Palmas-Real Sociedad 1-3 (5′ Oyarzabal, 56′ Martin, 60′ McBurnie [LP], 68′ Aramburu)

Siviglia-Atletico Madrid 1-2 (7′ Agoumé [S], 25′ Alvarez rig., 90+3′ Barrios)

Valladolid-Getafe 0-3 (1′ Arambarri, 19′, 38′ Terrats)

Villarreal-Athletic Bilbao ore 21.00

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Fermenia, Costa, Foyth, Cardona; Buchanan, Parejo, Comesana, Baena; Perez, Barry. All. Marcelino.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon, Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Prados, Jauregizar; I. Williams, Gomez, N. Williams, Guruzeta. All. Valverde.