Ligue 1, i risultati della 28ª giornata: il Racing Strasburgo vince e aggancia il Marsiglia al terzo posto; stasera tocca all’OM rispondere

Con la Ligue 1 che ha dato il suo primo responso con il PSG campione di Francia, rimane invece grande incertezza sugli altri posti per l’Europa. Tra le sorprese di questa stagione c’è il Racing Strasburgo che con la vittoria contro il Reims si è portato al terzo posto, a pari punti con l’Olympique Marsiglia. La squadra di De Zerbi, che arriva da una settimana carica di tensione, scende in campo questa sera per rispondere agli alsaziani giocando contro il Tolosa.

Lens-St-Étienne 1-0 (75′ Koyalipou)

Reims-Racing Strasburgo 0-1 (4′ Doukouré)

Rennes-Auxerre 0-1 (89′ Mendes Jr.)

Montpellier-Le Havre 0-2 (3′ Kechta, 33′ Touré)

Olympique Marsiglia-Tolosa ore 20.45

OLYMPIQUE MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Murillo, Cornelius, Kondogbia; Luis Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin; Greenwood, Rabiot; Maupay. All. De Zerbi.

TOLOSA (3-4-2-1): Restes; Sidibé, Cresswell, McKenzie; Donnum, Casseres, Sierro, Suazo; Babicka, Gboho, Magri. All. Martinez.