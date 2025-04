Isaksen: «Sto provando a crescere, senza i compagni non si fa niente; io MVP? No, Mandas»

Le parole di Gustav Isaksen, esterno della Lazio, dopo la vittoria ottenuta dai biancocelesti contro l’Atalanta

Gustav Isaksen ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro l’Atalanta. Di seguito le parole dell’esterno biancoceleste.

«Sto provando a crescere qui, non potevo fare nulla senza la collaborazione dei ragazzi. Il vero MVP della partita è stato Mandas. Era una vittoria fondamentale per noi, senza i tre punti sarebbe stato difficile sono molto felice. Siamo più leggeri verso il Bodo e siamo pronti anche per il Derby!».