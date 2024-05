FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 38

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. E poi non pensarci più! Eh… magari…

CAGLIARI – FIORENTINA

giovedì 23/05, ore 20.45, DAZN

Gara che vede favorita una Fiorentina desiderosa di confermarsi in Europa anche la prossima stagione, a dispetto di un Cagliari che la sua conferma per la Serie A 2024-2025 l’ha trovata nel turno precedente.

Non ci aspettiamo una partita ricca di spettacolo.

Il fantacalcista logico

Mandragora sa come creare pericoli veri.

Il fantacalcista intuitivo

Gaetano innamorato del Cagliari, vorrà regalargli un ultimo gioiello…

Il fantacalcista eccessivo

E’ sempre una mina vagante. Dentro Barak.

GENOA – BOLOGNA

venerdì 24/05, ore 20.45, DAZN / Sky

Partita che può avere un certo equilibrio, il Genoa gradirebbe chiudere in casa con una prestazione tosta, il Bologna per quanto si sta divertendo giocherebbe ancora un girone intero fosse possibile.

Previsti diversi bonus da ambo le parti.

Il fantacalcista logico

Freuler protagonista e leader fino alla fine.

Il fantacalcista intuitivo

Dovrebbe rientrare Bani. Nell’ultima al Ferraris ci terrà parecchio.

Il fantacalcista eccessivo

Solitamente i minuti che gli vengono concessi li sa usare davvero bene: scommessa El Azzouzi.

JUVENTUS – MONZA

sabato 25/05, ore 18.00, DAZN

Si giocherà con spensieratezza una sfida che non ha alcun valore di classifica. Certo, chiudere più avanti di dove ci si trova ora farebbe piacere, ma il coltello tra i denti non lo stringerà nessuno.

Più Juve che Monza, in generale gli uomini offensivi potrebbero incontrare difese non troppo sul pezzo.

Il fantacalcista logico

Vlahovic a secco contro il Bologna, ci sarà rimasto male…

Il fantacalcista intuitivo

Dicono che a Torino qualcuno ne parli in ottica mercato, nel dubbio Colpani proverà a farsi notare ancora di più.

Il fantacalcista eccessivo

Non si può ignorare l’entusiasmo che ha Fagioli di tornare a fare il suo mestiere.

MILAN – SALERNITANA

sabato 25/05, ore 20.45, DAZN

Il Milan ha già fatto capire di non fare complimenti quando può dilagare, a maggior ragione contro una Salernitana che finalmente vede concludersi un calvario che durava da troppe giornate, e durante il quale ha dato comunque tutto ciò che poteva.

Probabile goleada in arrivo.

Il fantacalcista logico

Gabbia avrà il compito di risollevare il morale della difesa.

Il fantacalcista intuitivo

Ok, magari non farà il terzo gol di fila… oppure sì? Titolare Bennacer.

Il fantacalcista eccessivo

Zanoli ha un profilo che può solleticare la curiosità dell’eccessivo…

ATALANTA – TORINO

domenica 26/05, ore 18.00, DAZN / Sky

L’Atalanta paradossalmente potrebbe giocare sulle ali dell’entusiasmo per una stagione storica confermando i valori superiori rispetto al Toro, che il suo obiettivo deve ancora centrarlo.

Match tutt’altro che bloccato, potenziale miniera fantacalcistica.

Il fantacalcista logico

Zappacosta questa vorrà giocarsela alla grande!

Il fantacalcista intuitivo

Tourè punta al posto da titolare… che l’intuitivo gli concede volentieri.

Il fantacalcista eccessivo

Per Tameze chiudere la stagione senza nemmeno un gol sarebbe certamente spiacevole.

NAPOLI – LECCE

domenica 26/05, ore 18.00, DAZN

Il Napoli che continua a sbagliare le partite avrà di fronte un Lecce che da quando si è salvato ha quasi smesso di giocarle. Le premesse non lasciano grandi speranze, forse giocare al Maradona potrebbe aiutare gli azzurri che quantomeno tenteranno di congedarsi degnamente. Bonus? Pochini…

Il fantacalcista logico

Seppur incrociando le dita, Meret va schierato.

Il fantacalcista intuitivo

Stagione complicatissima. L’ultima chance Simeone non può sprecarla.

Il fantacalcista eccessivo

Serve fantasia? Nessun problema: dentro Oudin.

EMPOLI – ROMA

domenica 26/05, ore 20.45; DAZN

Una squadra che deve salvarsi e una che deve aspettare di capire se giocherà in Champions o in Europa League il prossimo anno. Il peso della gara è dunque tutto sulle spalle dell’Empoli che non può permettersi di puntare a un risultato diverso della vittoria.

Sarà una serata bella calda.

Il fantacalcista logico

Pellegrini intoccabile.

Il fantacalcista intuitivo

Niang. I gol pesanti li ha lui e per l’Empoli sono vitali.

Il fantacalcista eccessivo

Pagherebbe per portare qualsiasi bonus. L’eccessivo si fida di Baldanzi.

FROSINONE – UDINESE

domenica 26/05, ore 20.45; DAZN / Sky

Ultima sfida salvezza. A pensare a tutte le combinazioni viene il mal di testa, sta di fatto che il classico biscotto è scongiurato con l’Udinese che, classifica alla mano, rischia certamente di più.

Partita piuttosto equilibrata, più ansie che gol.

Il fantacalcista logico

Cheddira avrà tanti amichetti che gli vorranno passare la palla…

Il fantacalcista intuitivo

…e uno di questi si chiama Barrenechea.

Il fantacalcista eccessivo

La scorsa partita si è mangiato un gol troppo grande per non cercare in tutti i modi di rimediare in questa. Dentro Davis.

LAZIO – SASSUOLO

domenica 26/05, ore 20.45; DAZN

Nessuna delle due squadre deve più chiedere niente a questa stagione, il morale però è opposto a causa di obiettivi da una parte centrati e dall’altra sfumati. Impossibile immaginare un esito in bilico.

I biancocelesti potrebbero fare danni veri alla difesa neroverde.

Il fantacalcista logico

Giocatore ritrovato. Kamada non può essere lasciato fuori.

Il fantacalcista intuitivo

Provedel ha sulla carta una partita che non dovrebbe portare pericoli eccessivi…

Il fantacalcista eccessivo

…ma lui eccessivo lo è di suo, e schiera Defrel.

VERONA – INTER

domenica 26/05, ore 20.45; DAZN

Altro match di giornata che si gioca semplicemente perchè si deve completare il calendario. Pronostici netti a favore degli ospiti anche se il Verona non vorrà rinunciare a una prestazione convincente.

Sfida che rischia di essere povera di bonus sfruttabili.

Il fantacalcista logico

Comunque sia, Arnautovic non ha smarrito le motivazioni, anzi.

Il fantacalcista intuitivo

Occhio ai portieri: Di Gennaro in campo per un quarto d’ora potrebbe voler dire sufficienza + rete inviolata.

Il fantacalcista eccessivo

Facile per lui riconfermare Suslov, nonostante l’avversario.