Napoli Lecce: azzurri fuori dall’EUROPA, non capitava da 14 anni. Il TOP è NGONGE, meritava più fortuna. Il FLOP è ANGUISSA, non ha voglia

Napoli Lecce, voti e pagelle dei quotidiani: Ngonge il migliore degli azzurri, Zambo Anguissa senza voglia

La domenica con il Lecce è stata negativa come da molto tempo a questa parte e lo 0-0 finale condanna gli azzurri a ripartire senza Europa. Non succedeva da 14 anni. Ecco il merito delle prestazioni individuali secondo La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport, andando a individuare migliore e peggiore in campo del Napoli.

NGONGE – Gazzetta gli dà 6,5: «Il suo ingresso ravviva la fase offensiva: va subito al tiro, ispira le combinazioni migliori. Ha futuro». Anche il Corriere lo salva, pur non andando oltre la mera sufficienza: «Se non altro, ci mette un po’ di brio. Primo acuto dopo 4’ minuti (Falcone vola), poi col piede non suo colpisce la traversa dopo una giocata che meritava più fortuna».

ANGUISSA – Stessa spartizione tra i due quotidiani. Quello milanese è leggermente più generoso e la sua stroncatura la “confina” al 4,5: «I tentacoli con cui arrivava dappertutto sono rattrappiti. Sbaglia tempi di pressione e di inserimento». La testata romana è impietosa con il 4: «Gioca con pochissima voglia e intensità»