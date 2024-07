CONVOCATI Atalanta, ecco la lista di Gasperini contro l’AZ per l’amichevole di domani

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara amichevole contro l’AZ. Le scelte per il match estivo dei nerazzurri

L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara contro l’AZ di domani. Out soltanto Ederson, Scalvini e Zaniolo (che si allenerà oggi individualmente in campo).