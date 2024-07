L’Udinese mette il MEME SULLA MAGLIA: ecco il nuovo sponsor! – FOTO

L’Udinese ha stretto una partership con APU Apustaja, criptovaluta meme che ha come simbolo il celebre Pepe the Frog. Di seguito il comunicato del club.

@ApusCoin diventa ufficialmente il nuovo sleeve sponsor del Club bianconero per il 2024/25🤝

–@ApusCoin is officially confirmed as the club’s new sleeve-sponsor for 2024-25 season 🤝

