Osimhen Napoli, Parigi val bene l’attesa: le ultime

Victor Osimhen parte per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, ma aspetta che si sblocchi la trattativa con il PSG

Victor Osimhen è partito oggi con il resto del Napoli in direzione di Castel di Sangro, dove proseguirà il ritiro della squadra di Conte e, come riportato da la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere l’ultima volta per l’attaccante simbolo del terzo Scudetto.

Victor infatti aspetta il PSG ed è fiducioso che nelle prossime settimane si potrà chiudere. Il nigeriano è in cima alla lista dei desideri di Luis Enrique e già l’anno scorso il PSG si era fatto avanti, ricevendo il no di ADL. I parigini intano devono vendere– uno tra Kolo Muany e Gonçalo Ramos – per fargli spazio.