Il Napoli vince il suo primo Scudetto – 10 maggio 1987 – VIDEO

Il 10 maggio 1987 il Napoli, dopo il pari contro la Fiorentina, si laurea Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia

Il 10 maggio 1987 è una data storica per il calcio italiano e in particolar modo per quello partenopeo. Con il pareggio maturato contro la Fiorentina, infatti, il Napoli conquisterà il primo, storico Scudetto della sua storia. Il titolo arriverà alla penultima giornata di campionato grazie al crollo dell’Inter a Bergamo che condannerà gli uomini di Trapattoni addirittura al terzo posto finale, a -4 dagli azzurri e a -1 dalla Juventus, seconda sul traguardo.

La stagione

L’intero paese assiste e vive con grande curiosità la giornata più gloriosa di un popolo, quello napoletano, che al San Paolo conquista un Tricolore semplicemente indimenticabile. Già, perché la squadra allenata da Ottavio Bianchi disputa una stagione di altissimo livello, comandando la classifica generale fin dalle prime giornate. I nerazzurri rappresentano l’unica compagine in grado di tenere testa ai partenopei grazie ad un organico di grande spessore guidato da capitan Altobelli, ma devono infine arrendersi allo strapotere fisico e tecnico di Maradona e compagni.

Il Pibe de Oro è protagonista assoluto della cavalcata vincente del Napoli, segnando gol e sfornando assist a ripetizione per i compagni dopo aver conquistato l’estate prima il Mondiale con l’Argentina. Leader e trascinatore di una squadra comunque ricca di talenti e campioni cristallini: tutti, eccetto il fenomeno dell’Albiceleste, italiani. Dal portiere Garella ai difensori Ferrara, Bruscolotti e Renica, dai centrocampisti Bagni e De Napoli fino agli attaccanti Giordano e Carnevale, compagni di reparto di Maradona.

Il ciclo vincente di Maradona

Una squadra costruita per vincere il titolo e che non tradisce le aspettative, mandando in paradiso una delle tifoserie più calde e appassionate d’Italia. Il ciclo vincente inaugurato da Maradona proseguirà fino alla fine degli Anni ’80, portando nella bacheca del Napoli anche una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa UEFA (unico titolo europeo degli azzurri) e il secondo Scudetto nella stagione 1989-90.