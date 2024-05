Pulisic ESALTA il Milan: «Amo questo club e la città. Il PARAGONE con Kakà? Sono molto onorato»

Christian Pulisic, attaccante esterno rossonero, è stato premiato al Premio Gentleman 2024. Ecco le dichiarazioni sul suo Milan

Premio Gentleman 2024 per l’attaccante del Milan Christian Pulisic, che ha ricevuto questo riconoscimento dal Presidente del CONI Lombardia Marco Riva. Il giocatore ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

PAROLE – «È incredibile, sono davvero grato di giocare per il Milan. Amo il club e la città. È stato un grande primo anno per me. Il cibo? Buono anche quello (ride ndr.)».

RECORD KAKÀ – «Ho visto la statistica. Bello essere associato a un giocatore del genere, una leggenda del club, devo veramente ringraziare se ne faccio parte».