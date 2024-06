De Zerbi senza panchina, ecco il futuro del tecnico dopo l’addio al Brighton

Quale futuro per Roberto De Zerbi? Dopo l’addio al Brighton sembrava destinato ad una panchina top, ma ora sono tutte occupate

Si prospetta un’estate di riposo e attesa per Roberto De Zerbi: il tecnico italiano, dopo l’addio al Brighton infatti non ha trovato una panchina e al momento sembra dell’idea di prendersi una pausa.

Il suo nome era stato accostato a tanti top club europei: le inglesi Liverpool, Chelsea e United, il Barcellona in Spagna, il Bayern in Germania e anche il Milan in Italia. Al suo annuncio dell’addio al Brighton però il tecnico aveva detto: «Lasciare ora mi da il tempo di prendermi una pausa prima di decidere i miei piani futuri». Possibile quindi un momento di pausa per poi arrivare al momento giusto in un progetto a lui congeniale.