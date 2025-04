Torino, Vanoli non è soddisfatto dopo il pari con il Verona: niente riposo e squadra oggi al Filadelfia

Torino, Vanoli cancella il giorno di riposo per la squadra: al tecnico non è piaciuto l’approccio dei granata contro il Verona

Non c’è spazio per soste in casa Torino. Come riportato da la Gazzetta dello Sport , la squadra tornerà in campo domenica pomeriggio contro il Como, con inizio fissato per le 18, ma già oggi i giocatori si alleneranno al Filadelfia, senza un vero giorno di riposo. Il tecnico Paolo Vanoli ha deciso di non concedere tregua, consapevole che la squadra deve immediatamente riprendersi.

Vanoli, infatti, non ha nascosto il suo disappunto per la prestazione e l’approccio mostrati dai suoi ieri. Al termine del match, il mister ha voluto esprimere la sua frustrazione direttamente nello spogliatoio, ribadendo a ciascun giocatore la necessità di reagire. Nessuna pausa, quindi: la squadra si prepara a ripartire con determinazione.