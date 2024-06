Milito SICURO: «Inter, Beppe Marotta il presidente PERFETTO. Sul RINNOVO di Lautaro Martinez...»

L’ex attaccante dell’Inter, Diego Milito, ha rilasciato qualche dichiarazione tra Beppe Marotta e il rinnovo di Lautaro Martinez

Intervistato da Goal.com, Diego Milito ha voluto dire la sua su alcuni temi in casa Inter: dal rinnovo di Lautaro Martinez fino all’elezione di Beppe Marotta a presidente.

RINNOVO LAUTARO – «Il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter? Sono contento per lui, ha sempre dimostrato grande stima per i colori dell’Inter e per la società. Sicuramente è un grande segnale per vederlo ancora tanti anni qui».

MAROTTA PRESIDENTE – «Marotta presidente lo vede bene. Finora ha fatto un grande lavoro all’Inter e sicuramente può ricoprire tanti ruoli perché è una persona capace».

OBIETTIVI ANNO PROSSIMO – «La Champions League può essere l’obiettivo della prossima stagione? L’Inter deve provare sempre a vincere tutti i tornei che disputa. Sicuramente ha una grande rosa, una grande squadra. Credo sia in grado di poter lottare fino alla fine in tutte le competizioni».