Lautaro Martinez entusiasta: «Con la stessa personalità possiamo passare! Sul mio goal ho pensato a questo» - Calcio News 24

Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la vittoria ai danni del Bayern Monaco

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria nerazzurra conquistata durante Bayern Monaco Inter, il capitano Lautaro Martinez ha rilasciato queste dichiarazioni sul match di Champions League.

SUL MIO GOL – «Ho vinto un contrasto a metà campo, poi ho visto lo spazio per Carlos Augusto che l’ha messa di prima e Marcus mi ha messo una grandissima palla: prima volevo calciarla di sinistro ma avevo tanta gente in mezzo e ho optato per cambiare il piede e per fortuna è entrato. Un bel gol che è servito per passare in vantaggio».

QUANTO PESA QUESTO RISULTATO? – «Tantissimo, una vittoria che dopo il pari di Parma dovevamo dimostrare. Ho parlato e abbiamo parlato tantissimo con i ragazzi, nel secondo tempo e anche nel primo non avevamo fatto un’ottima gara. Vogliamo continuare a vincere per farlo dobbiamo tenerci dietro quanto fatto a Parma e prendere quanto fatto qua, la partita di oggi è completa in tutti gli aspetti: carattere, personalità, qualità… Sono contento e felice perché i ragazzi hanno dimostrato un’altra volta di valere tanto e anche questa maglia».

CHE PARTITA SERVE A SAN SIRO? – «La stessa, con la stessa personalità e qualità. Oggi gli abbiamo tolto tanto possesso nel primo tempo e loro hanno sofferto. Adesso testa al campionato, dobbiamo recuperare velocissimo perché abbiamo tante partite davanti».