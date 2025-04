Moviola Bayern Inter, l'episodio arbitrale del match di Champions - Calcio News 24

Moviola Bayern Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Bayern Inter, valevole per l’andata dei quarti di finale Champions League 2024/2025. Dirige la sfida l’arbitro Sandro Schärer.

L’EPISODIO CHIAVE

INIZIA IL MATCH

21′ Ancora Calhanoglu murato! – L’Inter si appoggia a Thuram, il quale, da dentro l’area, serve Calhanoglu che calcia di prima a rimorchio: Kim lo mura col corpo. Niente fallo di mano.

🟨 28′ Ammonito Kim – Fallo in ritardo su Lautaro dopo uno scarico dell’argentino a centrocampo.

⚽ 38′ GOL DELL’INTER! – Nerazzurri avanti con Lautaro! Bastoni in profondità per Carlos Augusto che crossa di prima per Thuram, passaggio geniale di tacco del francese per Lautaro che con l’esterno destro la mette all’angolino alto! 43′ Gran giocata di Mkhitaryan – Esce dal pressing con forza e qualità, poi serve Carlos Augusto che è però in fuorigioco. Nel frattempo Acerbi finisce a terra dopo uno strattonamento con Olise e protesta perché voleva fischiato il fallo.

45+1′ Timide proteste del Bayern per un possibile fallo di mano in area di Darmian – Cross di Olise che trova Sané sul lato opposto, palla messa dentro in scivolata e messa fuori da Darmian col petto.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA IL SECONDO TEMPO

🟨 53′ Ammonito Lautaro – Fallo tattico per bloccare il contropiede di Olise nato da un corner calciato dai nerazzurri.

🟨 70′ Ammonito Mkhitaryan – L’armeno spende il fallo per rimediare alla palla persa da Bastoni, intervento in scivolata su Kane.