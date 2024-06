Calciomercato FIORENTINA: perché Palladino pensa a COLPANI. Cosa dimostrano i suoi gol a MONZA: in viola non esistono giocatori in grado di fare queste COSE

Tutto sull’interesse di mercato della Fiorentina per Andrea Colpani, centrocampista del Monza. I dettagli in merito

Si parla molto in ottica mercato di Andrea Colpani. Soprattutto per quanto mostrato nella prima parte della stagione, dove ha fatto la fortuna del Monza e anche dei fantacalcisti che hanno avuto l’intuizione di puntare su di lui. A 25 anni la sensazione di essere un giocatore pronto per un salto in avanti in carriera è più che giustificata. E non sorprende che Raffaele Palladino faccia un pensiero a portarselo appresso in viola, conoscendone le caratteristiche, le qualità e lo score. Colpani è stato bel Monza 2023-24 colui che ha segnato di più (8 volte) e che in campionato ha confezionato più assist (4, quota che tocca anche Dany Mota considerando però anche la Coppa Italia).

Cosa può regalare alla Fiorentina che non ha in termini realizzativi l’ex squadra di Vincenzo Italiano? Proviamo a incrociare un po’ di dati.

1) Le conclusioni da fuori. Colpani ha realizzato 2 reti dalla distanza. Si è presentato alla seconda giornata in Monza-Empoli 2-0 ricevendo una sponda di Birindelli che ha trasformato in rete capolavoro grazie a un dribbling utile a creargli lo spazio per un tiro di collo che è finito sotto la traversa. Meno bello, ma che dimostra la sua prontezza nell’inquadrare la porta, quello siglato al Toro. La Fiorentina ha messo a segno 9 reti da fuori, tutt’altro che poche: aggiungere una risorsa in più non è male.

2) Le azioni personali. Anche in questo caso, sono 2 i gol inventati da solo, sempre davanti al pubblico amico. Uno alla Salernitana, un altro al Napoli. Tra doppipassi e finte, Andrea è sempre bravo a preparare il momento in cui va a scoccare il tiro anche in azioni che partono da lontano. Nella Fiorentina un giocatore così, almeno in questa annata, non si è visto, anche se i gol di Biraghi al Genoa o di Nzola al Napoli hanno avuto queste caratteristiche.

3) I gol dalla fasce. Centrocampista in grado di inserimenti, Colpani ha colpito due volte sfruttando cross dalla fascia: è successo con l’Udinese e il Sassuolo, gol pesanti che sono valsi la conquista di 4 punti. Anche sotto questo profilo in viola manca uno così bravo nel timing e nella capacità di impattare il pallone senza indugi.