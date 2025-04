Stadio Is Arenas Cagliari, accordo raggiunto con il comune di Quartu! Il comunicato

Stadio Is Arenas Cagliari, accordo finalmente raggiunto con il comune di Quartu! Il comunicato ufficiale sullo storico contenzioso

Il Cagliari ha finalmente chiuso il contenzioso con il Comune di Quartu Sant’Elena riguardante lo stadio Is Arenas. Dopo anni di dispute legali, il club ha raggiunto un accordo definitivo con l’amministrazione locale, ponendo fine alla questione che aveva lasciato l’impianto inutilizzato.

Come gesto di attenzione verso la comunità quartese, la società sarda ha deciso di destinare una somma per favorire la ripresa delle attività sportive nell’area che un tempo ospitava le partite interne dei rossoblù. Questo passo rappresenta un segnale positivo per il futuro dello sport nella zona, dopo anni di incertezze e difficoltà.

