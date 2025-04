Baroni post Bodo Glimt Lazio: «Dobbiamo ritrovare energie. Derby? Ci saremo con tutta la nostra forza e voglia»

Baroni, allenatore della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nel post gara contro il Bodo Glimt. Ecco cosa ha detto il tecnico capitolino

Marco Baroni, tecnico dei biancocelesti, ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport nel post gara di Bodo Glimt Lazio, match valido l’andata dei quarti di finale di Europa League 2024/2025

PARTITA – «C’è stata una velocità negli scambi stretti dovuta molto alla velocità del campo sintetico. Questo lo so benissimo, ci ho fatto un campionato intero e so che questo è un vantaggio. Ho la certezza che la qualificazione è aperta e che al ritorno sarà un’altra partita. Di questo ne sono convinto io e ne sono convinti i ragazzi. Peggior Lazio in Europa? C’era tanta velocità in campo, una velocità di trasmissione della palla. Loro sono una squadra fresca, brillante, ma sono convinto che all’Olimpico certi valori si equilibreranno e noi abbiamo la grande possibilità di passare il turno. Lo faremo con grande convinzione».

RITORNO – «Secondo me dobbiamo andare più alti sull’uomo perché loro sono molto bravi negli ultimi 25-30 metri e lì dobbiamo portare una pressione più a uomo».

ENERGIE – «Ora dobbiamo ritrovare energie. Arriveremo domani mattina e faremo un leggero allenamento, poi una seduta sabato e prepariamo bene questa gara, il derby. Ci saremo con tutta la nostra forza e voglia e con la forza della nostra gente».

