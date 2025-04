Krstovic, leader vero in casa Lecce. Quel dato testimonia la grandezza del centravanti giallorosso. I numeri

Krstovic leader di un Lecce che ha bisogno di lui per riuscire a centrare la salvezza nella maniera migliore possibile considerando il potenziale

Krstovic ormai è un vero e proprio trascinatore in casa Lecce, ma nonostante sia arrivato alla fatidica doppia cifra, dall’altra è necessario che sia più continuo per prendersi in mano una squadra che ha nettamente bisogno di lui per centrare la salvezza.

Infatti statisticamente il centravanti ha partecipato almeno il 60% delle reti dei pugliesi in campionato: testimonianza di quanto Krstovic sia importante per i giallorossi.