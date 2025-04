Koeman sulla Champions: «Il Barcellona non è la grande favorita. Ecco chi sono le squadre che giocano allo stesso livello»

Il CT dell’Olanda Koeman, ex Barcellona, ha parlato della Champions e delle squadre favorite alla vittoria del torneo

Il CT dell’Olanda Koeman, ex Barcellona, ha parlato della Champions e delle squadre favorite alla vittoria del torneo al Golf Club di Sant Esteve Sesrovires, partendo dal successo dei blaugrana sul Borussia.

«Il Barcellona non è il grande favorito per la Champions League, ci sono altre squadre che giocano allo stesso livello: PSG e Arsenal per esempio, che ho visto allo stesso livello e con la possibilità di vincere la Champions League. Il Barcellona è a quel livello»

IL BORUSSIA – «Non credo che il Dortmund sia attualmente un gigante europeo, sono ottavi in ​​Bundesliga e hanno creato circa cinque occasioni. Non dobbiamo affrettare le cose. È come l’Olanda, dove dopo gli Europei sembrava che stessimo giocando un calcio pessimo e che non fossimo buoni a niente, e ora, dopo la grande sfida con la Spagna, sembra che dovremo vincere la Coppa del Mondo. E non è né l’una né l’altra cosa»

IL BARCELLONA «Flick sta guidando la squadra nel miglior modo possibile. Vedo il Barça in modo molto positivo, quindi potremo avere l’opportunità di vincere cose importanti. L’allenatore è intelligente, gestisce bene i giocatori e si vede che c’è un’ottima atmosfera. È il momento di sfruttare le opportunità che la squadra ha per vincere titoli importanti»