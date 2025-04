Huijsen chiama il Real Madrid: «Gli amici mi dicono di andare, è una grande squadra. Ho una clausola, ma…»

A “El Chiringuito” è intervenuto il difensore del Bournemouth, Dean Huijsen ex Juventus e Roma, ed ha parlato anche del suo futuro.

«Molte squadre mi vogliono? Non lo so. Il Madrid è una grande squadra e ogni giocatore vuole giocare il più in alto possibile. Se voglio giocare per il Real Madrid? Non lo so. Vedremo. Sergio Ramos è il mio idolo fin da quando ero piccolo. Ho un contratto fino al 2028 ed ho una clausola rescissoria, ma non so a quanto ammonta. “Un amico mi ha chiamato e mi ha detto… Vai al Real Madrid. Ho riso. Cosa gli dovevo dire?».