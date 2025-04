Frattesi Napoli, il cantante Geolier “intermediario” nella trattativa per il centrocampista interista? Il retroscena

Frattesi Napoli, il cantante Geolier intermediario dell’affare azzurro? Spunta un clamoroso retroscena che sta facendo impazzire il web!

Davide Frattesi è un grosso pallino del calciomercato Napoli, ma nel mezzo spunta fuori un clamoroso retroscena che sta facendo impazzire il web.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il centrocampista dell’Inter ha una sorella Chiara che è fidanzata con il noto cantante partenopeo Geolier, e chissà se potrebbe essere decisivo in questa trattativa.

FRATTESI NAPOLI – «Chissà che Geolier non faccia pure da intermediario di mercato la prossima estate: per Manna e Conte Frattesi sarebbe un rinforzo mica male, un nome circolato già qualche mese fa. Un sogno di mercato che metterebbe tutti sotto la stessa bandiera per una volta. Quella azzurra, chiaramente».