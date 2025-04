Cruciani attacca Sacchi: «Falso quando attacca l'Inter! Lui pensa che i nerazzurri non debbano giocare in quella maniera» - Calcio News 24

Cruciani, noto cronista a La Zanzara, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sull’Inter di Simone Inzaghi. Ecco le parole

Intervenuto durante il podcast “Area Fritta“, i giornalista e speaker radiofonico de “La Zanzara” Giuseppe Cruciani ha commentato così la vittoria dell’Inter.

L’INTER DI INZAGHI – «La prima cosa da dire è questa: in casa Inter si è passati in 2-3 giorni dalla depressione dopo un pareggio certamente deludente all’esaltazione di Monaco di Baviera. Inzaghi è passato da quello che aveva sbagliato i cambi e che aveva sottovalutato il Parma al grande stratega di Monaco».

SU SACCHI – «Facciamo i nomi, c’è un allenatore tra i più apprezzati in Italia dalla critica che si chiama Arrigo Sacchi, che ha detto una cosa molto chiara: l’Inter ha vinto giocando all’italiana, che per lui è una bestemmia. Io credo che sia una cosa di una falsità spaventosa, con tutto il rispetto: è falso. Io non sto dicendo che ha offeso qualcuno, ma secondo lui quella roba lì è antica».

ALTRO CHE CONTROPIEDE – «Non c’è dominio del gioco e possesso, cose che fanno parte del bagaglio un po’ ripetitivo e monocorde di Sacchi. Dire che l’Inter ha giocato all’italiana, che non ci sarebbe niente di male, anzi per me è una cosa positiva mentre per lui è da buttare, è una stupidaggine: non è così. La costruzione di gioco dell’Inter e delle occasioni non ha nulla a che fare col contropiede».