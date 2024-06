Italia Frattesi, rientra l’allarme infortunio: è tornato in gruppo

Italia, rientrato l’allarme Frattesi: il centrocampista sembrava alle prese con dei problemi fisici, ma oggi si è allenato in gruppo

La notizia sul presunto infortunio di Davide Frattesi aveva fatto allarmare un po’ tutti, dopo che il centrocampista dell’Inter non aveva preso parte all’allenamento con l’Italia nella giornata di ieri. Sky Sport annuncia come nell’allenamento di oggi il centrocampista sia tornato regolarmente in gruppo, confermando come lo stop di ieri fosse al solo scopo precauzionale.

Allenamento in palestra, invece, per Fagioli e Barella. Il bianconero potrebbe rientrare in gruppo già da domani.