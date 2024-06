Campionato libico: le finali al Castellani e al Viola Park - Calcio News 24

Il Viola Park, lo Stadio Castellani di Empoli e l’Arena Garibaldi di Pisa ospiteranno la fase finale del campionato libico. Come riportato dall’edizione online de La Repubblica, il governo libico e quello italiano si sono accordate per far disputare la fase finale del campionato africano nei tre impianti in Toscana.

La richiesta è arrivata alla Fiorentina direttamente dal governo, ovvero dal ministro Abodi, richiesta che la Viola accettato anche in virtù degli ottimi rapporti con il ministro dello Sport, più volte di passaggio all’impianto sportivo fiore all’occhiello della proprietà Commisso. Allo stadio Curva Fiesole all’interno del Viola Park si giocheranno quattro partite in programma il 27 e 30 giugno, ed il 3 e 6 luglio.