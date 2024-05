FANTACALCIO: IL LEADER TECNICO – Il top della giornata 36: Christian Pulisic

Bonariamente, CN24 individua il giocatore più determinante del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Christian Pulisic

Un americano a Milano …contro il Cagliari

[Primo tempo]

Bonus?! …questa è robba da francesini! Io non faccio i bonus, io so’ amerecano so’! …stare davanti ad aspettare gli assist? Io non aspetto gli assist!

lo sapete che sono americano, gli americani non stanno davanti ad aspettare gli assist, non fanno bonus, gli americani corrono, tornano, questa è roba da americani… sacrifici, rincorse…

Ah! Ecco perché gli americani vincono in MLS! Gli americani non stanno davanti ad aspettare assist, tornano ad aiutare. Apposta non vengono sostituiti. Ch’avete visto mai un americano sostituito voi? Io non l’ho visto mai un americano sostituito.

Gli americani sono forti. Ammazza gli americani! Non puoi mica combattere con gli americani! Gli americani corrono…

Fare bonus… mannaggia! Ti distruggo, sai, bonus! Che mi guardi con quella faccia intrepida, mi sembri un verme, bonus…

Questa è roba da americani, vedi? Correre, tornare, aiutare… aiutare! Tornare… questa è roba che fanno gli americani, vedi? Roba utile, sostanziosa!

[Secondo tempo]

…ammazza che zozzeria! Gli americani ahò!

Bonus … m’hai provocato e io te distruggo adesso, bonus! Io te faccio +6!

Questo assist me lo fa Leao, questo me lo fa Okafor, i sacrifici li lasciamo a Chukwueze… e io faccio er bonus… so americano io!