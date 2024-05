Nella vittoria di ieri contro il Monza la Fiorentina si conferma cooperativa del gol; tra i brianzoli invece brilla Djuric

Il Corriere dello Sport oggi mette in evidenza i numeri più significativi di Fiorentina-Monza, gara terminata 2-1 e che ha chiuso la giornata numero 36 di Serie A.

LA COOPERATIVA DEL GOL – Con il gol di Arthur contro il Monza, sono saliti a 18 i marcatori diversi della Fiorentina, record in questo campionato (nei top 5 tornei europei in corso meglio solo il Newcastle a 19). Soltanto una volta nella loro storia in Serie A, i viola hanno avuto più giocatori differenti in gol in una singola stagione: 21 nel 2014/15.

QUESTIONE DI TESTA – Considerando i maggiori cinque campionati europei in corso, solo il Bayern (18) ha segnato più gol di testa rispetto alla Fiorentina (17 come l’Arsenal).

SUPER DJURIC -Nei top 5 campionati europei in corso, solo Kane (8) e Zapata (7) contano più gol di testa di Milan Djuric (6). Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), tra gli attaccanti che hanno segnato più di 15 gol, Djuric è quello che, in percentuale, ne ha realizzati di più di testa (65%, 11 su 17).