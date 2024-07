Calciomercato Fiorentina, COLPO DI SCENA su Amrabat: le ultime da MANCHESTER sul centrocampista

Si evolve la situazione su Amrabat, centrocampista della Fiorentina tra Manchester United e Milan. Le utime

Amrabat potrebbe clamorosamente rimanere al Manchester United. Secondo Fabrizio Romano, per il centrocampista marocchino della Fiorentina che interessa anche al Milan non è da escludere una permanenza in Premier League.

PAROLE – «Il Manchester United è anche in trattative per decidere come procedere sui nuovi termini con la Fiorentina per Sofyan Amrabat».