Lazio Empoli: Nicola promosso o bocciato? La squadra c’è, ma è L’ATTACCO a preoccupare: NESSUNO in Serie A ha fatto PEGGIO

Lazio Empoli, voti e pagelle dei quotidiani: preoccupa l’attacco dei toscani, perché la squadra c’è ma il dato è preoccupante

Il 2-0 finale è probabilmente un risultato bugiardo per l’Empoli visto all’Olimpico. Ma la sconfitta è grave, complica i piani per la salvezza e ai toscani tocca adesso sperare che oggi l’Udinese faccia un passo falso in quel di Lecce. Davide Nicola è specializzato in salvezze complicate. Quello di ieri, nei giudizi della critica sportiva, oscilla tra la sufficienza e la bocciatura.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6. «Soffoca la Lazio impedendole di ragionare. Ma gli errori sottoporta (propria e avversaria) rovinano tutto»

CORRIERE DELLO SPORT – voto 5,5. «La prestazione è buona, il risultato pessimo. Quinta sconfitta consecutiva fuori casa senza segnare. Al peggior attacco della Serie A serviranno gol pesanti con Udinese e Roma per strappare la salvezza»