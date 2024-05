FANTACALCIO: MALUS AL CUORE - Il flop di giornata: Cerofolini.

Culinariamente, CN24 individua il giocatore più deludente del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Michele Cerofolini.

-Buonasera signori, benvenuti al nostro ristorante “Le Cinque Pere”. Io sono Michele e sarò il vostro cameriere per questa sera. I signori hanno consultato il menù? Hanno già deciso cosa gradiscono?

-Buonasera. Sì. Allora, a me intriga questo: “Gollonzo di ginocchio”. Non l’ho mai assaggiato.

-Sì è particolare, un antipasto che propongono in pochi ristoranti. Ottima scelta, un gollonzo per il signore. Per Lei invece?

-Buonasera. No allora io andrei sul classico: un tap in. Un piatto che non mi delude mai.

-Distanza?

-Va bene media, grazie.

-Gliela prepariamo dal limite dell’area piccola, va bene?

-Benissimo.

-Un tap in per il signore allora.

-Vado io… non ho mai mangiato qui in Italia, ma mi hanno parlato di una specialità: “o’tiraggir”… scusi la pronuncia, sono canadese…

-Non si preoccupi. Qui o’tiraggir lo cuciniamo con un taglio che rimane quasi rasoterra, le va bene?

-Certo, ottimo, grazie.

-Ok, grazie a Lei. Segnato per il signore.

-Buonasera. Per me una girata ben cotta. In area anche per me, è possibile?

-Assolutamente signore, gliela facciamo fare in area, dietro gli 11 metri. Destro, sinistro… come la preferisce?

-Va bene sinistro, grazie.

-Prego. Manca il signore…

-Sì. Io assaggiavo questo, “il Tocco sotto”…

-Morbido le piace?

-Certo. Si può avere in contropiede?

-Come lo preferisce, signore.

-Grazie.

-Benissimo. Grazie a voi signori, faccio preparare subito tutto. Buona goleada.