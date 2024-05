Allegri e quel RETROSCENA di calciomercato che ha causato la ROTTURA con la Juve. Le ultime

Allegri solo contro tutti: «Il mercato non l’ha soddisfatto, si è sentito scaricato. E i dirigenti…». Il RETROSCENA in casa Juve

Emergono nuovi dettagli e particolari sulla rottura tra Allegri e la Juve. In base a quanto svelato da Guardalà a Sky Sport 24, infatti, l’allenatore non sarebbe stato soddisfatto dal mercato, per come è stato condotto, per chi è arrivato e chi non è arrivato a Torino, e si è sentito “scaricato” in maniera poco elegante.

I dirigenti, dal canto loro, non avrebbero avuto spazio per entrare nel recinto di competenza dell’allenatore. Allegri, in virtù delle premesse della scorsa stagione per cui avrebbe dovuto avere un ruolo centrale nelle strategie della Juve, non voleva nessuno con cui confrontarsi.