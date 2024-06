Calciomercato COMO: Fabregas punta due ATTACCANTI italiani

Il Como è pronto ad investire sul mercato per provare a rimanere in Serie A. Ecco le mosse della società per l’attacco

Secondo il Corriere dello Sport sono due i nomi per l’attacco che stanno interessando una delle neopromosse, il Como guidato da Cesc Fabregas:

ATTACCO – «Piace molto Andrea Pinamonti (25) l’attaccante scuola Inter che, dopo la retrocessione in Serie B, lascerà inevitabilmente il Sassuolo. Ieri il suo agente ha avuto una serie di incontri per fare il punto della situazione: ci sono anche offerte da club stranieri e lunedì verrà fatto un nuovo punto per capire l’eventuale fattibilità di alcune operazioni. Al Como è stato accostato anche Andrea Belotti (30). L’attaccante di proprietà della Roma lascerà la Fiorentina dopo il prestito di questa stagione e farà di nuovo base a Trigoria, ma tutto fa pensare non per rimanerci: attenzione anche ad un possibile ritorno di fiamma del Parma, che già in passato si era molto interessato all’ex Toro»