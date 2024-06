Calciomercato Inter, la LISTA del dopo Acerbi: TRE SOSTITUTI per la difesa di Inzaghi

Il calciomercato dell’Inter passa anche molto dalla difesa. Ecco la lista dei possibili sostituti di Acerbi

L’Inter, dopo aver messo in lista i rinnovi da fare e gli incontri per le cessioni, ha come priorità l’acquisto di un nuovo difensore. L’operazione per pubalgia di Francesco Acerbi ha creato un problema non da poco ad Inzaghi. Ecco lo spunto di Tuttosport sul sostituto dell’ex Lazio.

CACCIA AL DIFENSORE – «Inzaghi – che vorrebbe avere cinque punte, aggiungendo un elemento tecnico come Gudmundsson a Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic – è probabile che chieda un centrale. Il sogno rimane Buongiorno, ma i 40-45 milioni che chiede Cairo rappresentano uno scoglio probabilmente insormontabile. Fra le opzioni valutate Schuurs, sempre del Torino, e Bijol dell’Udinese»