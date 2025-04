Ter Stegen: «Flick ha creato un gruppo armonioso, Pedri è un fenomeno e sarà capitano nel futuro; ho fatto il trapianto e sono molto soddisfatto»

Marc-Andre ter Stegen, portiere del Barcellona, si racconta alla Bild: dal gruppo Barcellona ai giovani e… sul trapianto di capelli

Marc-André ter Stegen si è raccontato senza filtri ai microfoni del podcast della BILD, toccando diversi aspetti della sua carriera e della vita personale, di seguito le parole del portiere del Barcellona.

SUL LAVORO DI FLICK – «È molto bravo a entrare in empatia con le persone e percepire ciò che le muove. Trova le parole giuste, anche quando deve dire qualcosa di diretto. Ha equilibrio, anche con i giovani, e riesce a mettere tutti sulla stessa lunghezza d’onda».

SUL CLIMA ALL’INTERNO DEL GRUPPO – «Si vede subito che è tutto molto armonioso».

SU PEDRI – «Per me è già un fenomeno. Non mi sorprenderei se diventasse capitano: lascerà il segno in questo club per molto tempo».

SUL TRAPIANTO DI CAPELLI – «Come capita a molti uomini, a un certo punto ho perso qualche capello e non ero più del tutto felice. Volevo solo un’attaccatura un po’ diversa, e così ho fatto. Ora sono soddisfatto».