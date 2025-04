Polverosi esalta l’Inter: «Ora il triplete è possibile, Lautaro ha fatto vedere la differenza con Kane! Quello che hanno fatto è arte»

L’analisi di Alberto Polverosi, noto giornalista, sulla sfida di Champions League tra Bayern Monaco-Inter. Tutti i dettagli in merito

Alberto Polverosi ha commentato nel suo editoriale sul Corriere dello Sport la vittoria dell’Inter sul campo del Bayern Monaco in Champions League.

LAUTARO MEGLIO DI KANE – «Il primo passo è fatto, vittoria in Baviera col primo gol del capitano e il secondo in contropiede. Era anche qui la differenza fra l’Inter e il Bayern: Lautaro Martinez ha segnato un gol splendido dentro una prestazione splendida, Kane ha avuto le occasioni migliori, una l’ha stampata sul palo, l’altra l’ha spedita lontano dalla porta».

LA PARTITA – «L’Inter ha fatto una grande partita totale: attacco, difesa, pressione, catenaccio, contropiede. Ha giocato da Inter, compatta, concreta, organizzata, sofferente quando il Bayern l’attaccava fin quasi nella sua area, ma mai remissiva, mai impaurita, se non nella parte finale. È stata capace di interpretare le dieci partite che si sono giocate nei 96 minuti in Baviera. Un’elasticità mentale e tattica tipica di questa squadra e del suo allenatore. Il Bayern ha tenuto palla, ha spinto fino all’ultimo istante, ma il muro nerazzurro ha retto. A un certo punto sembrava la riedizione di un Barcellona-Inter nell’anno del triplete, anche allora la resistenza dei nerazzurri fu fantastica. Non bisogna vergognarsi di proteggere la propria porta, è un’arte anche la difesa e l’Inter sa come si fa. Lo dice il suo presente, ma anche la sua storia».

LAUTARO – «Lavora molto per la squadra anche lui, è vero, ma Lautaro lo fa con una rabbia, una grinta e una determinazione che lo trasformano nel leader naturale dell’Inter, leader di fascia e di fatto. Già nel primo tempo avevamo contato tre suoi interventi difensivi e anche l’azione del suo gol era partita da lui a metà campo. Con un capitano così, con una squadra così, si può continuare la corsa alla tripletta».