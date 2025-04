Calciomercato Bologna, quanto valgono i gioielli in vista dell’estate? Ecco la situazione dei rossoblu

Calciomercato Bologna, quanto valgono ad oggi i gioielli rossoblu? Ecco la situazione attuale in vista dell’estate

Il calciomercato Bologna gira intorno ai suoi gioielli e a tutte quelle voci che vedono mezza squadra accostata alle big. Quanto valgono costoro? Ecco l’indiscrezione raccontata da TuttoBolognaweb.

CALCIOMERCATO BOLOGNA – Santi Castro, per esempio, è stato pagato circa 10 grazie alla clausola e ora chi vorrà prenderlo dovrà sborsarne circa 40, Benjamin Dominguez è costato circa 4 e ora vale almeno tre volte tanto, Lewis Ferguson è stato pagato 3 e ora vale almeno 30 milioni e in casa Bologna non c’è necessità di vendere. Crescita esponenziale pure per Sam Beukema, pagato circa 7 all’Az Alkmaar e ora con un asticella fissata almeno a 25 milioni. Lo spostamento in mezzo di Jens Odgaard, in un ruolo che balla tra il trequartista e la seconda punta, ha fatto lievitare anche il suo valore. Pagato circa 4.5 ora ne vale almeno 15.