Matic contro Onana: «Dice che sono più forti? Detto dal peggior portiere della storia dello United...» - VIDEO

Nemanja Matic ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Europa League del Lione contro il Manchester United. Il centrocampista, ex dei Red Devils, ha risposta Onana, che ha affermato come lo United è favorito.

Nemanja Matic has just SAVAGED Andre Onana in response to @SimonPeach 👀

“When you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you’re talking about” #mufc pic.twitter.com/lsK5TKSyGc

— Nathan Salt (@NathSalt1) April 9, 2025