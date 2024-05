Borussia Dortmund Real Madrid: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Wembley andrà in scena la finale di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid: le ultime di formazione con orario e dove vederla

A Wembley andrà in scena la finalissima di Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Grande favorita la squadra spagnola, pronta a sollevare la sua quindicesima coppa, mentre i tedeschi possono contare sull’entusiasmo di chi non ha niente da perdere. Sarà inoltre l’ultima partita con le due squadre per due leggende come Toni Kroos, lato Real, e Marco Reus per il BVB. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Junior Vinicius. All. Ancelotti.

Borussia Dortmund-Real Madrid: orario e dove vederla

Borussia Dortmund-Real Madrid gara delle ore 21:00 di sabato primo giugno, finalissima di Champions League. Verrà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky. Mentre in chiaro sarà possibile vederla su Canale 5 o sull’app di Mediaset Infinity.