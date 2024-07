Fullkrug Milan, Di Marzio fa il punto: «Lui vuole QUESTA COSA»

Come riportato da Gianluca di Marzio, l’ultima idea per l’attacco del Milan è Fullkrug. Sempre lo stesso giornalista, in collegamento su Sky Sport, ha commentato in questo modo lo stato della trattativa di calciomercato.

VUOLE GIOCARE IN ITALIA – «Fullkrug sul mercato non diventa un’occasione solo per il Milan, ma anche per tante altre squadre italiane. Lui vuole giocare in Italia. Da quel che ho capito a lui piace molto l’idea di venire a giocare in Italia, quindi questo sicuramente è un passo in avanti per chi lo vuole prendere».

IL MALUMORE DELL’ATTACCANTE – «Lui in queste ore è piuttosto disorientato, piuttosto deluso anche, perché il Borussia Dortmund non ha deciso di affidare a lui le chiavi dell’attacco del futuro ma ha puntato tutto su Guirassy dello Stoccarda».