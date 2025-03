Calciomercato Borussia Dortmund, ecco quale sarà il destino di Moukoko: addio o riconferma?

Scossa nel calciomercato del Borussia Dortmund, presa la decisione su Youssoufa Moukoko, attualmente in prestito al Nizza

Sempre più probabile un addio a titolo definitivo tra Youssoufa Moukoko e il Borussia Dortmund. Secondo quanto riferito da Blind potrebbe essere ai titoli di coda, infatti, la storia tra l’attaccante dei tedeschi, attualmente in prestito al Nizza, e il club giallonero.

Il giocatore, che in Francia non ha brillato, con sole 2 reti in 22 partite, è anche una delle pedine più costose del Borussia Dortmund, con 8,5 milioni di euro di ingaggio, e complice anche le situazioni extracampo che lo vedono protagonista, per la falsificazione dei documenti, non convincerebbe la squadra di Terzic per l’eventuale permanenza.