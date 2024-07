Borussia Dortmund, MALISSIMO la prima per Sahin: POKER contro una squadra THAILANDESE!

Clamorosa sconfitta del Borussia Dortmund in amichevole: la squadra di Sahin perde 4-0 contro i tailandesi del Pathum United

Il Borussia Dortmund perde in maniera clamorosa in amichevole: durante la tournée nel Sud-Est asiatico la squadra allenata da Sahin incappa in un netto 4-0 contro i thailandesi del Pathum United.

Dopo la finale di Champions League, persa contro il Real Madrid, il BVB ha cambiato molto: dall’allenatore, dove Sahin ha preso il posto di Terzic, e in campo non ha più due leggende della società come Mats Hummels e Marco Reus. E pur rimanendo semplice calcio d’estate, le prime avvisaglie non sono buone.