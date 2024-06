Borussia Dortmund Real Madrid, Morientes: «La vera difficoltà non è arrivare in finale, ma vincerla. E lì il Real è INCREDIBILE. Ma attenzione, i tedeschi ricordano una grande SQUADRA…»

Fernando Morientes ha parlato della finalissima di Champions League a Wembley tra Real Madrid e Borussia Dortmund

Commentatore tv, Fernando Morientes è stato una stella del Real Madrid che dal 1998 al 2002 ha riaperto un ciclo, vincendo 3 Champions dopo un lunghissimo digiuno dei Blancos. Oggi ha espresso le sue idee sulla finale di stasera a La Gazzetta dello Sport.

LA FINALE DI OGGI – «Il Madrid non può nascondere il fatto di essere favorito, ma la cosa non lo condiziona. Poi è chiaro che in 90’ può succedere di tutto, che devi avere rispetto del Borussia Dortmund. Io ricordo la ‘Septima’: in Liga le cose non ci andavano per niente bene ma in Champions la squadra si trasformava, un po’come succede al Borussia».

IL REAL NON PERDE UNA FINALE DAL 1981 – «Un dato bestiale. E a me piace perché siamo stati noi a iniziare la serie, vincendo le prime 3. Poi ce ne sono state altre 5… Questa cosa incute grande timore nei rivali, perché sanno di affrontare una squadra che non solo gioca le grandi finali, ma che non le perde. La vera difficoltà non è nell’arrivare alla finale, ma nel vincerla. E lì il Madrid ha acquisito un’aura incredibile».