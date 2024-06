Calciomercato Milan, il nuovo DIFENSORE arriva dalla Premier League: fissato il PREZZO per portarlo in rossonero

Il Milan si sta preparando alla stagione 2024/2025 investendo sul calciomercato: ecco il nuovo difensore rossonero

Il ruolo di difensore rappresenta una delle pedine fondamentali per il calciomercato Milan. Per questo i rossoneri si sarebbe già messi al lavoro per cercare il profilo perfetto per migliorare il reparto arretrato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo obiettivo di Furlani e Moncada è quello di Igor del Brighton, ex Fiorentina e voluto in Premier League da Roberto De Zerbi. La valutazione è intorno ai 20 milioni.