Inter Pimco, corsa contro il tempo per liquidare Oaktree: cosa succede ora?

Inter, ore decisive in casa nerazzurra per il nuovo finanziamento di Pimco: Oaktree fa ostruzionismo e si rischia la causa

Ore caldissime in casa Inter: oggi è l’ultimo giorno lavorativo prima della scadenza della deadline per Steven Zhang, che non ha ancora chiuso l’accordo per il rifinanziamento con Pimco. Nonostante dal club nerazzurro continui a trasparire fiducia per il buon esito dell’operazione, c’è il rischio che i tempi possano allungarsi ulteriormente. Secondo la Gazzetta dello Sport l’accordo con il fondo con sede a Newsport Beach non sarebbe in discussione: i soldi serviranno al patron nerazzurro per liquidare Oaktree, il cui prestito scadrà solo lunedì. Ad Oaktree bisognerà restituire i circa 375 milioni di euro.

Secondo la rosea il nodo in questa vicenda è proprio il ruolo di Oaktree il quale starebbe ostacolando il nuovo rifinanziamento di Steven Zhang con l’altro fondo, forte del pegno sulle azioni del club. Ci dovrebbe essere una clausola di garanzia che assicurerebbe al fondo che ha fornito il primo prestito un incasso del 20% in caso di passaggio di mano dell’Inter. Oaktree dunque starebbe spingendo per una cessione immediate del club, oppure per un’opzione di rifinanziamento con arco temporale più breve rispetto ai tre anni garantiti da Pimco. All’orizzonte una possibile battaglia legale tra Suning e Oaktree, che i nerazzurri vorranno scongiurare in tutti i modi, per non avere ripercussioni su vari aspetti, tra cui il mercato.

