Girona, COLPO DA CHAMPIONS: arriva dalla Premier League. La situazione in vista del calciomercato

Il Girona si prepara alla prossima stagione dove giocherà la Champions League. Ecco il colpo da novanta in canna

Dopo aver accarezzato il sogno di vincere la Liga, il Girona ha cominciato a sbagliare troppe partite. Questo non ha impedito alla squadra biancorossa di strappare il pass per la prossima Champions League.

In vista della partecipazione alla Coppa della grandi orecchie, la squadra avrebbe avuto i primi contatti con Thiago Alcantara per provare l’affondo in vista del 30 giugno, giorno della scadenza del suo contratto con il Liverpool.