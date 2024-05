L’Arsenal irrompe su Joshua Zirkzee: l’attaccante del Bologna piace a Edu, ds dei Gunners e amico del suo manager. La situazione

Una nuvola dall’Inghilterra copre parzialmente il cielo di Bologna, facendo dimenticare per un attimo ai tifosi la gioia della qualificazione in Champions: l’Arsenal infatti è piombato su Joshua Zirkzee. Come riportato dal Corriere dello Sport il ds dei Gunners, Edu, è molto amico del manager dell’olandese, Kia Joorabchian, che spinge per questa soluzione.

La volontà del calciatore però sarebbe quella di rimanere in Italia per ancora un altro anno, sospeso tra la permanenza in rossoblù o tentato dal Milan.